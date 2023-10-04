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4 октября, 12:33

Россиян попросили не ходить в отделы ГИБДД из-за сбоя

МВД призвало россиян отменить визит в отделы ГИБДД в ближайшие часы из-за сбоя

В работе информационных систем ГИБДД произошёл технический сбой, в связи с этим МВД попросило граждан воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) в ближайшие часы", — говорится в сообщении на сайте mvdmedia.ru.

Там пообещали дополнительно оповестить о возобновлении оказания услуг в полном объёме. Уточняется, что специалисты работают над устранением последствий сбоя. В пресс-центре добавили, что все обратившиеся граждане получат необходимые им услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных и в режиме работы "до последнего клиента".

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Никита Никонов
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