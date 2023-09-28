DDoS-атаки на российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo возобновились
На российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo возобновились кибератаки. В её работе возникли небольшие сбои. Об этом рассказали в госкорпорации "Ростех". Там отметили, что атаки идут с территорий нескольких стран, среди которых есть Украина.
"На данный момент наблюдаются небольшие сбои, но в целом система держится уверенно благодаря действиям наших специалистов", — подчеркнули в госкорпорации.
Напомним, в первой половине дня 28 сентября из-за сбоя в системе бронирования Leonardo был затруднён процесс регистрации в аэропортах маршрутной сети "Аэрофлота" и компании "Победа". Позже пресс-служба "Ростеха" сообщила о том, что система подверглась массированной DDoS-атаке из-за рубежа.
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