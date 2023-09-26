Телеканал "360" подвергся крупнейшей атаке неизвестных хакеров

Телеканал "360" сообщил, что хакеры запустили на их серверы вирусные программы с целью вывести из строя все ресурсы редакции, не дать провести прямой эфир и ограничить работу новостного отдела.

"Все обязательства перед зрителями и партнёрами телеканала "360" выполняются в полном объёме. Незначительное ограничение функционала коснулось интерактивных элементов оформления", — отметил заместитель гендиректора канала Алексей Коваль.

По его словам, попытки парализовать работу сотрудников не увенчались успехом. Атаки были отбиты, а программы выходят в эфир. Небольшие сбои коснулись интерактивных элементов. Так, зрители не увидели температурную карту Подмосковья в выпусках погоды. Коваль отметил, что хакеры и раньше атаковали канал, но сегодняшний инцидент стал самым мощным.