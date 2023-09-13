Мосбиржа остановила торги из-за сбоя торгово-клиринговой системы

Причиной остановки торгов на срочном рынке Мосбиржи называются сбои в работе торгово-клиринговой системы. Об этом рассказали в пресс-службе торговой площадки.

"Из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию было принято решение о приостановке торгов с 9:30", — говорится в заявлении.

Сейчас специалисты диагностируют систему. Тем временем российский рынок ценных бумаг продемонстрировал увеличение индекса Мосбиржи на 0,73% — до 3189,08 пункта. При этом пока нет данных по долларовому индексу РТС.