Президент России Владимир Путин назвал рубль востребованной валютой. Глава государства отметил, что в настоящее время нет никаких непреодолимых проблем и сложностей с его курсом. Об этом он заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Год назад рубль был по 60 рублей за доллар. Летом — к ста рублям. Сейчас 93 рубля. Волатильность большая. По итогам 2022 года российская валюта стала самой волатильной в мире. Как в таких условиях прогнозировать?" — задали вопрос главе государства.

В ответ российский лидер указал, что это тема, требующая кропотливых исследователей в виде Центробанка и правительства, однако усомнился, что есть непреодолимые проблемы и сложности.

"Связано со многими факторами, в том числе с возвратом и невозвратом частичной нашей валютной выручки от крупнейших экспортёров. С тем, что на первом этапе, когда доллар был 60, логистические цепочки для импорта не налажены были. Сейчас импорт в большем объёме поступает, а значит, что валюта востребована", — подчеркнул президент.