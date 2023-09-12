Путин назвал рубль востребованной валютой
Путин заявил, что не видит непреодолимых проблем с курсом рубля
Президент России Владимир Путин назвал рубль востребованной валютой. Глава государства отметил, что в настоящее время нет никаких непреодолимых проблем и сложностей с его курсом. Об этом он заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Год назад рубль был по 60 рублей за доллар. Летом — к ста рублям. Сейчас 93 рубля. Волатильность большая. По итогам 2022 года российская валюта стала самой волатильной в мире. Как в таких условиях прогнозировать?" — задали вопрос главе государства.
В ответ российский лидер указал, что это тема, требующая кропотливых исследователей в виде Центробанка и правительства, однако усомнился, что есть непреодолимые проблемы и сложности.
"Связано со многими факторами, в том числе с возвратом и невозвратом частичной нашей валютной выручки от крупнейших экспортёров. С тем, что на первом этапе, когда доллар был 60, логистические цепочки для импорта не налажены были. Сейчас импорт в большем объёме поступает, а значит, что валюта востребована", — подчеркнул президент.
Кстати, выступая на ВЭФ, российский президент Владимир Путин отметил недальновидность преступных западных действий по изъятию золотовалютных резервов РФ, а также разграблению активов бизнеса нашей страны. Глава России отметил, что многие государства потеряли доверие к американскому доллару и задумались, стоит ли им хранить свои сбережения в США.
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