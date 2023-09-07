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7 сентября, 18:53

ЦБ разрешил банкам продавать населению доллары и евро

ЦБ снял запрет на продажу банками наличной валюты населению

Российские банки получат возможность продавать наличные доллары и евро, которые поступили к ним до 9 апреля 2022 года. Это следует из пресс-релиза Центробанка о продлении ограничений на снятие валюты до 9 марта 2024-го.

В публикации регулятора от 7 сентября исчезла фраза о том, что российским кредитным организациям разрешается продавать гражданам только те доллары и евро, которые поступили в кассы с 9 апреля 2022 года. Это указание содержалось в прошлом релизе ЦБ от 6 марта о продлении упомянутых ограничений.

ЦБ временно увеличит продажи валюты почти в 10 раз

ЦБ временно увеличит продажи валюты почти в 10 раз

Напомним, ранее сегодня Банк России ещё на полгода — до 9 марта 2024 года — продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. При этом средства по-прежнему можно получить в рублях.

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Freepik

Юрий Лысенко
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