ЦБ разрешил банкам продавать населению доллары и евро

Российские банки получат возможность продавать наличные доллары и евро, которые поступили к ним до 9 апреля 2022 года. Это следует из пресс-релиза Центробанка о продлении ограничений на снятие валюты до 9 марта 2024-го.

В публикации регулятора от 7 сентября исчезла фраза о том, что российским кредитным организациям разрешается продавать гражданам только те доллары и евро, которые поступили в кассы с 9 апреля 2022 года. Это указание содержалось в прошлом релизе ЦБ от 6 марта о продлении упомянутых ограничений.