Воробьёв: Сбой в системе отопления в Электростали устранят до четверга

Профильные службы Электростали заняты решением возникшего в котельной "Восточная" сбоя, ситуацию планируют исправить до четверга. Предприятие, от которого зависит теплоснабжение 35 тысяч жителей города, находится в собственности у частных лиц. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Люди обратились с тревогой — ситуация требует особого внимания. Мы должны гарантировать не только безопасность, но и тепло, и комфортное проживание жителей", — цитирует главу региона телеканал "360".

Котельная была построена в 1973 году. Её модернизовали два года назад, но компания ВКС, которая является собственником предприятия, не смогла содержать её в надлежащих условиях. После серьёзного нарушения в работе котельной, случившегося в выходные, жители стали жаловаться на проникающий в здания холод — от жилых домов до детских садов и больниц. Котельная должна поставлять тепло в более чем 200 многоэтажек, 70 частных домов, а также 20 социальных и 120 коммерческих помещений.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин отправился в Электросталь сразу же, как только стали поступать первые жалобы, отметил Воробьёв. Под его руководством на месте был создан оперативный штаб, во время которого были определены виды необходимых работ и их этапы. Каждый из участников штаба сообщил, какое количество спецтехники может предоставить в помощь.

Также на помощь ВКС пришли сразу несколько организаций. В частности, чтобы решить проблему с пропавшим из домов отоплением, к работе подключились сотрудники теплосетей из Мытищ, Щёлкова, а также работники "Глобуса" и МСЗ Электростали. Работы в котельной проводятся с самого утра без остановки. С наладкой планируют закончить к следующему утру. А на финальном этапе потребуется на время приостановить подачу тепла и горячей воды в дома микрорайона.

Правительство Московской области пошло на экстренные меры, чтобы восстановить нормальное теплоснабжение в Электростали. К работе привлекли дополнительные силы, в том числе аварийные бригады. 12 декабря работу котельной на несколько часов остановят, чтобы сделать врезку в пароводяной тепловой пункт МСЗ, а заодно и промыть коллекторы. Жители, которые будут несогласны с предложенной им суммой перерасчёта за подачу тепла, смогут подать заявку на имя гендиректора ВКС.