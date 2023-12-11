В Электростали объявили режим ЧС

В городском округе Электросталь из-за нарушений в работе котельной и отсутствующего в домах Восточного района отопления ввели режим ЧС. Об этом говорится в телеграм-канале главы городского округа Инны Волковой.

"Котельная работает с постоянным недогревом до норматива. На этом основании принято решение на территории городского округа Электросталь 11 декабря ввести режим ЧС", — указано в сообщении.

Из публикации следует, что в восточную часть Электростали не подаётся достаточное количество тепла из-за низкого качества работы котельной "Восточная", принадлежащей компании АО "ВКС". По словам Волковой, на предприятии постоянно фиксируются нарушения температурного графика.

"Все мероприятия, выполняемые компанией АО "ВКС" для стабилизации ситуации, необходимого результата не приносят", — подытожила глава горокруга.