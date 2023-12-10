Почти 30 тысяч жителей Саратова остались без отопления в морозное воскресенье

Cвыше 140 многоквартирных домов в Саратове остались без отопления в морозное воскресенье, 10 декабря, из-за коммунальной аварии на теплосетях. Как уточнили в региональной прокуратуре, проблемы затронули также семь объектов социальной сферы.

Коммунальная авария в Саратове. Видео © Telegram / Прокуратура Саратовской области

"На улице Куприянова Ленинского района Саратова произошла авария на тепловых сетях диаметром 1200 миллиметров. Ряду абонентов тепло подаётся с пониженными параметрами. Филиалом "Саратовский" ПАО "Т Плюс" ведутся работы по устранению последствий аварии, подключению указанных объектов по временной схеме теплоснабжения", — отметили в ведомстве.

По данным РИА "Новости", без отопления в Саратове осталось примерно 28 тысяч человек. Сейчас прокуратура проводит проверку. Между тем региональный филиал ПАО "Т Плюс" отметил, что в Саратовских тепловых сетях заметили дефект трубопровода во время планового обхода. Там добавили, что закончить ремонт должны до 12:00 (11:00 мск) понедельника, 11 декабря, — из-за этого будет отключена и горячая вода.