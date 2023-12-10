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10 декабря, 11:19

Почти 30 тысяч жителей Саратова остались без отопления в морозное воскресенье

Около 28 тысяч жителей Саратова остались без отопления из-за коммунальной аварии

<p>Устранение коммунальной аварии в Саратове. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/sarprok/12212" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Саратовской области</a></p>

Устранение коммунальной аварии в Саратове. Обложка © Telegram / Прокуратура Саратовской области

Cвыше 140 многоквартирных домов в Саратове остались без отопления в морозное воскресенье, 10 декабря, из-за коммунальной аварии на теплосетях. Как уточнили в региональной прокуратуре, проблемы затронули также семь объектов социальной сферы.

Коммунальная авария в Саратове. Видео © Telegram / Прокуратура Саратовской области

"На улице Куприянова Ленинского района Саратова произошла авария на тепловых сетях диаметром 1200 миллиметров. Ряду абонентов тепло подаётся с пониженными параметрами. Филиалом "Саратовский" ПАО "Т Плюс" ведутся работы по устранению последствий аварии, подключению указанных объектов по временной схеме теплоснабжения", — отметили в ведомстве.

По данным РИА "Новости", без отопления в Саратове осталось примерно 28 тысяч человек. Сейчас прокуратура проводит проверку. Между тем региональный филиал ПАО "Т Плюс" отметил, что в Саратовских тепловых сетях заметили дефект трубопровода во время планового обхода. Там добавили, что закончить ремонт должны до 12:00 (11:00 мск) понедельника, 11 декабря, — из-за этого будет отключена и горячая вода.

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Ранее Лайф писал, что порядка 7000 жителей остались без света, воды и отопления в подмосковном элитном жилом комплексе Wellton park в Химках. Причиной аварии оказалось повреждение кабельной линии на территории завода "Крост".

Никита Осипов
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