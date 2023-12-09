"Очень страшно": Искрящиеся провода над домами держат в ужасе жителей посёлка на Алтае

Жители посёлка Плодопитомник в Алтайском крае пожаловались на искрящиеся провода над их домами, которые могут привести к масштабному пожару. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Жительница посёлка Плодопитомник в Алтайском крае показала искрящиеся провода над домами. Видео © Telegram / SHOT

Когда над посёлком поднимается сильный ветер, встревоженные жители спешно перегоняют машины в безопасное место и вынуждены иногда не спать по ночам, ведь над их домами начинается опасный "фейерверк". Провода ЛЭП бесперебойно искрят, угрожая поднять все здания на воздух, так как населённый пункт полностью газифицирован.

Житель посёлка Плодопитомник в Алтайском крае рассказал, как люди паникуют из-за искрящихся проводов. Видео © Telegram / SHOT

Уставшие от постоянных хлопков жители не раз обращались в местную администрацию, чтобы найти ответственных для проведения ремонта. Но ситуация не изменилась. Сейчас они просто звонят пожарным, чья машина дежурит в ветреные ночи на случай возгорания.

"Ещё и взрывы, не так слышно за окном, сильно, страшно. От малейшего порыва ветра начинается такая ерунда. Обращались уже в Южную поселковую администрацию. Нам ответили, что вы бесхозные, на балансе никто у вас не обслуживает", — рассказали жители посёлка.

Выяснилось, что поставляющая электроэнергию компания не следит за состоянием местных сетей — они находятся на балансе у "Алтайэнерго". В организации отметили, что коммуникации передали им в управление совсем недавно и те находятся в плохом состоянии, а починить они не могут, так как нет средств. Между тем в ситуацию вмешался Общероссийский народный фронт (ОНФ), активисты направили запросы в поселковую администрацию и чиновникам в Барнаул.