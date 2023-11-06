Вода залила 17 этажей жилого дома в Дмитрове, местные винят во всём сотрудников УК

Потоп произошёл в многоквартирном доме в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщает местный телеграм-канал со ссылкой на одного из жильцов.

Подписчик поделился кадрами, на которых вода хлещет буквально из всех щелей. Как из ведра льёт прямо с потолка, заливая всё вокруг: и холлы, и квартиры, и хозяйственные помещения. Как говорит жилец дома 37, расположенного в мкр. Махалина, в потопе, из-за которого теперь многим соседям придётся делать ремонт, виноваты сотрудники управляющей компании.