Вода залила 17 этажей жилого дома в Дмитрове, местные винят во всём сотрудников УК
17 этажей затопило в многоквартирном доме в Дмитрове
Потоп произошёл в многоквартирном доме в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщает местный телеграм-канал со ссылкой на одного из жильцов.
Потоп произошёл в многоквартирном доме в подмосковном Дмитрове. Видео © t.me / Это Дмитров, детка!
Подписчик поделился кадрами, на которых вода хлещет буквально из всех щелей. Как из ведра льёт прямо с потолка, заливая всё вокруг: и холлы, и квартиры, и хозяйственные помещения. Как говорит жилец дома 37, расположенного в мкр. Махалина, в потопе, из-за которого теперь многим соседям придётся делать ремонт, виноваты сотрудники управляющей компании.
"Плоды работы пресловутой УК ЦЖКХ — этажи/домашний (много названий, а результат один). Как затопить 17 этажей за несколько минут — лайфак управляющей компании", — пишет разъярённый житель.
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Ранее Лайф рассказывал об инциденте с управляющей компанией в Щёлкове, дом под управлением которой стоит без ремонта и имеет проблемы с отоплением. Недавно жильцы пытались высказать свои недовольства 25-летней сотруднице группы компаний "Основа", которая курирует работу УК в районе, однако та не захотела общаться и решила сбежать на машине. Отъезжая, она сбила одну из жительниц, переехав ей ноги. Было возбуждено уголовное дело, девушке теперь грозит от восьми лет колонии. Свою вину она не признаёт и считает, что её спровоцировали и чуть не побили.
t.me / Это Дмитров, детка!