"Ты кто такая?": Не самая вежливая сотрудница УК в Москве обматерила жительницу после вопроса об отоплении

Диспетчер управляющей компании столичного ЖК бизнес-класса "КутузовGRAD II" в Москве обматерила жительницу дома в ответ на вопрос о сроках включения отопления, которое, как утверждается, появилось не во всех корпусах.

Диспетчер управляющей компании столичного ЖК покрыла матом в ответ на вопрос о сроках включения отопления. Видео © t.me / Mash

Сначала женщина пыталась задеть жильца ЖК острыми словцами, но потом резко перешла в режим нападения. Оттаскивал её сотрудник службы эксплуатации, однако, судя по видео, он, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Но даже он не помог обезвредить диспетчера — та схватила "Тархун" и окатила жительницу ЖК зелёной жижей. Теперь жильцы готовят жалобы во все инстанции.