"Ты кто такая?": Не самая вежливая сотрудница УК в Москве обматерила жительницу после вопроса об отоплении
Диспетчер УК в Москве набросилась на жительницу из-за вопроса об отоплении
Диспетчер управляющей компании столичного ЖК бизнес-класса "КутузовGRAD II" в Москве обматерила жительницу дома в ответ на вопрос о сроках включения отопления, которое, как утверждается, появилось не во всех корпусах.
Диспетчер управляющей компании столичного ЖК покрыла матом в ответ на вопрос о сроках включения отопления. Видео © t.me / Mash
Сначала женщина пыталась задеть жильца ЖК острыми словцами, но потом резко перешла в режим нападения. Оттаскивал её сотрудник службы эксплуатации, однако, судя по видео, он, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Но даже он не помог обезвредить диспетчера — та схватила "Тархун" и окатила жительницу ЖК зелёной жижей. Теперь жильцы готовят жалобы во все инстанции.
Ранее блогерша Мадина Ивашкина провела ритуал чёрной магии в подъезде экс-супруга и оставила "улики": истерзанную булавками куклу вуду, комья земли и кресты на стенах. Мадина обвинения в колдовстве отрицает, уверяет, что просто хочет добиться жилплощади. Женщина уже несколько лет пытается договориться о выкупе доли бывшего супруга, но, по её словам, он то отказывается, то меняет цифры.
© t.me / Mash