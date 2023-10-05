Земля, кресты и кукла вуду: Коуча из Екатеринбурга поймали на жутком обряде в подъезде бывшего супруга

Блогерша Мадина Ивашкина из Екатеринбурга считает себя психологом и специалистом по семейным отношениям, но вот отобрать квартиру у бывшего мужа она решила не с помощью диалога, а колдовством и оккультизмом. Дамочка провела ритуал чёрной магии под дверью у экс-супруга и оставила "улики": истерзанную булавками куклу вуду, комья земли и кресты на стенах.

Блогерша попала на камеры видеонаблюдения подъезда, прежде чем совершить жуткий обряд перед дверью бывшего. Видео © SHOT

Мадина, за которой в соцсетях следят 166 тысяч человек, два года назад ушла от мужа Семёна с двумя детьми, один из которых болен ДЦП. С тех пор женщина пытается отвоевать у экс-супруга половину квартиры. Как рассказал SHOT сам Семён, он вышел в подъезд и почувствовал сильный запах краски, потом увидел рассыпанную землю, куклу и кресты на всю стену. На камерах видеонаблюдения видно, что бывшая с баллончиком и пакетом земли заходит в подъезд дома.

На Мадину Ивашкину подписаны 166 тысяч человек. Фото из соцсетей

Мадина обвинения в колдовстве отрицает, уверяет, что просто хочет добиться жилплощади. Женщина уже несколько лет пытается договориться о выкупе доли бывшего супруга, но, по её словам, он то отказывается, то меняет цифры.

Семён подал в полицию заявление о порче имущества.