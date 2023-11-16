В Подмосковье тысячи жильцов элитного комплекса остались без света, воды и отопления

Около 7000 жителей остались без света в подмосковном элитном жилом комплексе Wellton park в деревне Подолино городского округа Химки. Об этом сообщает SHOT.

Около 7000 жителей остались без света в подмосковном элитном жилом комплексе Wellton park в деревне Подолино. Видео © T.me/ SHOT

Жильцы рассказали, что вода, отопление и электричество отсутствовали более двух часов, некоторые люди даже застряли в лифтах. Впоследствии электроснабжение удалось восстановить. Причиной аварии оказалось повреждение кабельной линии на территории завода "Крост".