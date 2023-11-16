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16 ноября, 20:57

В Подмосковье тысячи жильцов элитного комплекса остались без света, воды и отопления

SHOT: Около 7 тысяч жителей Подмосковья остались без света в деревне Подолино

Около 7000 жителей остались без света в подмосковном элитном жилом комплексе Wellton park в деревне Подолино городского округа Химки. Об этом сообщает SHOT.

Около 7000 жителей остались без света в подмосковном элитном жилом комплексе Wellton park в деревне Подолино. Видео © T.me/ SHOT

Жильцы рассказали, что вода, отопление и электричество отсутствовали более двух часов, некоторые люди даже застряли в лифтах. Впоследствии электроснабжение удалось восстановить. Причиной аварии оказалось повреждение кабельной линии на территории завода "Крост".

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Ранее Лайф писал, что в Москве батареи станут горячее из-за ночного похолодания. Согласно прогнозам синоптиков, ночные заморозки ожидаются в городе с 17 ноября. Днём же температура продолжит держаться на отрицательных значениях.

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Алексей Соловьёв
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