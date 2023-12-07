Посла России вызвали в МИД Британии из-за "связей ФСБ" с хакерами Callisto
МИД Британии вызвал посла РФ Келина из-за кибератак, якобы осуществляемых ФСБ
МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина после введения санкций против двух членов хакерской группировки Callisto, которая якобы связана с ФСБ, говорится в заявлении, распространённом Форин-офисом.
"Соединённое Королевство и его союзники сегодня (7 декабря) раскрыли серию предпринятых российскими спецслужбами попыток осуществления киберопераций, направленных против высокопоставленных лиц и организаций. Правительство считает, что это делалось с намерением использовать полученную информацию для вмешательства в британскую политику", — сказано в заявлении МИД.
В ведомстве отметили, что МИД вызвал посла России, чтобы выразить обеспокоенность продолжающимися попытками России использовать кибератаки для вмешательства в демократические процессы Великобритании.
Напомним, 6 декабря Великобритания ввела очередные санкции против российских компаний и физических лиц. Британские власти надеются, что "этот шаг ударит по России в самое больное место". В списке значатся два физлица, якобы связанные с Callisto.
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