На Украине вышла из строя система оповещения о воздушной тревоге Система оповещения о воздушной угрозе на Украине отключилась из-за "Киевстара" 14404 14404 На Украине ещё в ряде городов не работает система оповещения из-за "Киевстара". Обложка © Getty Images / SOPA Images / Igor Golovniov

Система оповещения о воздушных тревогах выведена из строя также в Умани, Днепре, в нескольких городах Киевской области и частично в Черкассах, что произошло после нарушения работы сотового оператора "Киевстар". Об этом пишет украинское издание "Страна".

"Есть точечные отключения системы оповещения в Борисполе и ещё в 75 населённых пунктах", — уточнили в администрации Киевской области.

Власти Черкасской области тоже предупредили население о сбоях в системе оповещения, но пообещали, что абоненты будут получать уведомления, если телефон находится вблизи станций мобильной связи.

Ранее генеральный директор "Киевстара" Александр Комаров заявил, что виртуальная инфраструктура телеком-компании подверглась мощной хакерской атаке и была частично разрушена. В результате связь оборвалась у жителей Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и других украинских городов, также нарушилась работа системы оповещения о воздушных тревогах.

Авторы Татьяна Миссуми