Политолог объяснил, что мешает Украине провести президентские выборы

Для организации выборов президента Украины потребуется около полугода, однако период подготовки может занять больше времени. Как сообщил Ura.ru политтехнолог, политолог, журналист издания "Украина.ру" Василий Стоякин, всё дело в том, что у Киева нет денег на их организацию.

"Президентские выборы должны были состояться в марте. Избирательный процесс занимает три месяца. То есть он должен был стартовать в последние дни прошлого года. Поскольку в бюджет на следующий год деньги не заложены, это было до этого. Рейтинги главкома ВСУ Валерия Залужного тут ни при чём. Соответственно, никаких выборов не произойдёт. То есть здесь не политические вопросы, а сугубо юридические, организационные и финансовые", — пояснил Стоякин.

По его словам, для организации выборов нужно провести через Верховную раду ряд решений, определиться, будут ли они президентскими или президентскими и парламентскими. Затем внести изменения в госбюджет. Вот только денег на это нет, разве что Запад поможет. Но ведь и там согласование бюджета для Украины требует времени.

При этом в Избирательном кодексе и Конституции Украины указано, что во время военного положения нельзя проводить выборы. То есть нужны новые законодательные решения, как в России, где Госдума приняла специальное решение о возможности проводить выборы на новых территориях (ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области), в которых действует военное положение, заключил эксперт.