Уничтоженную Западом и киевским режимом Украину спасёт только исторический выбор в пользу России. Об этом заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По его словам, в настоящее время Незалежная не может самостоятельно справиться с тяжёлой ситуацией, в которую её вогнали Запад и Владимир Зеленский. Политик отмечает, что киевский режим привёл государство к тому, что его жители "сидят и ждут смерти", так как вслед за Зеленским "придут другие негодяи, делающие бизнес на народной крови, нищете и страданиях". Нынешняя власть закрепила идеологию "каждый сам за себя", в результате чего общество не желает отдавать свои жизни за Украину на фронте и не видит "реальных перспектив для" страны, подчеркнул бывший народный депутат.

Однако у Украины ещё есть шанс выйти из этого положения, считает политик. Ей необходимо "перестать быть тараном для России", тогда как самим украинцам не нужно выступать в роли "пушечного мяса для Запада", указал Медведчук. Он отметил, что это поняли более семи миллионов украинских граждан, которые уже выбрали Россию. Это исторический выбор, который всегда их спасал.

"Когда приходил Запад, он старался их вырезать, поработить и перекрестить. Когда говорят об исторически русских землях, то они называются таковыми, поскольку в трудные времена всегда возвращались к России", — заявил Медведчук в статье для сайта "Смотрим".