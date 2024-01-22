В МИД заявили, что попытка США слепить из Украины анти-Россию провалилась

Проект США, согласно которому Украина должна стать анти-Россией, полностью провалился. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"На мой взгляд, американский проект слепить из Украины анти-Россию уже полностью провалился", — указал дипломат в беседе с РИА "Новости".