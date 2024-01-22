В МИД заявили, что попытка США слепить из Украины анти-Россию провалилась
Рябков: Проект США по созданию из Украины анти-России полностью провалился
Проект США, согласно которому Украина должна стать анти-Россией, полностью провалился. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"На мой взгляд, американский проект слепить из Украины анти-Россию уже полностью провалился", — указал дипломат в беседе с РИА "Новости".
А ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад является истинным противником РФ, который руками украинцев хочет добиться своих корыстных целей. Глава государства заверил, что мечта Запада "разобраться с Россией" никогда не осуществится.
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