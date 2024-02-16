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16 февраля, 12:44

Зеленский признал критическое преимущество России в вооружениях

Владимир Зеленский заявил о критическом преимуществе России в вооружениях и призвал западных партнёров активизировать помощь украинской армии. Речь об этом зашла во время брифинга по итогам его визита в Берлин.

"Преимущество России в артиллерии и другом оружии стало критическим", сказал Зеленский.

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Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о кратном росте производства вооружения и боеприпасов в 2023 году. Также, по словам министра, в прошлом году военно-строительный комплекс сосредоточился на создании инфраструктуры сил ядерного сдерживания. Всего было построено 2772 объекта.

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Пресс-служба президента Украины

Марина Калегина
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