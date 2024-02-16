Зеленский признал критическое преимущество России в вооружениях
Владимир Зеленский заявил о критическом преимуществе России в вооружениях и призвал западных партнёров активизировать помощь украинской армии. Речь об этом зашла во время брифинга по итогам его визита в Берлин.
"Преимущество России в артиллерии и другом оружии стало критическим", — сказал Зеленский.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о кратном росте производства вооружения и боеприпасов в 2023 году. Также, по словам министра, в прошлом году военно-строительный комплекс сосредоточился на создании инфраструктуры сил ядерного сдерживания. Всего было построено 2772 объекта.
Пресс-служба президента Украины