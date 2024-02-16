Успехи российской оборонки заставили НАТО испытать страх и трепет

Западные политики бьют тревогу из-за возрождения в России оборонной промышленности, произошедшего за последний год такими темпами, которые в странах НАТО считали невозможными. Об этом сообщается в свежем материале Financial Times , посвящённом провалу Украины на фронте.

Журналисты отметили, что лишь за прошлый 2023 год российская военная индустрия смогла произвести миллионы снарядов для артиллерии и несколько сотен танков. За такими темпами не угнаться ни Украине, ни всему Североатлантическому блоку. Более того, опрошенные изданием аналитики убеждены, что под угрозой оказалось само существование НАТО, и, если Дональд Трамп вернётся на пост президента США, этот вопрос будет окончательно решён, к несчастью союзников.