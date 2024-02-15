Эксперт из США раскрыл, за счёт чего Украина проиграла в конфликте с Россией
Подполковник Армии США Дэвис: Россия уничтожит все военные заводы Украины
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У Российской армии есть возможность полностью уничтожить военно-промышленный комплекс Украины. Такое мнение озвучил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего шоу на YouTube. Он отметил, что для Киева этот конфликт уже проигран и единичные поставки вооружения от западных стран здесь не помогут.
Со слов Дэвиса, уже сейчас каждый транш помощи Украина буквально "выбивает" из партнёров, тогда как у России есть собственные и очень серьёзные производственные мощности, чтобы снабжать свою армию оружием. Да ещё каким!
"У России есть стратегическая возможность через всю страну запускать ракеты и уничтожать украинские военные производства, что она, в сущности, и делает на регулярной основе", — отметил американский эксперт.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о кратном росте производства вооружения и боеприпасов в 2023 году. Также, по словам министра, в прошлом году военно-строительный комплекс сосредоточился на создании инфраструктуры сил ядерного сдерживания. Всего было построено 2772 объекта.