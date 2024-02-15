Эксперт из США раскрыл, за счёт чего Украина проиграла в конфликте с Россией

У Российской армии есть возможность полностью уничтожить военно-промышленный комплекс Украины. Такое мнение озвучил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего шоу на YouTube. Он отметил, что для Киева этот конфликт уже проигран и единичные поставки вооружения от западных стран здесь не помогут.

Со слов Дэвиса, уже сейчас каждый транш помощи Украина буквально "выбивает" из партнёров, тогда как у России есть собственные и очень серьёзные производственные мощности, чтобы снабжать свою армию оружием. Да ещё каким!