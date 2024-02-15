Украине предрекли тяжёлую территориальную потерю

Из-за нехватки боеприпасов и солдат ВСУ рискуют в скором времени потерять контроль над ещё большим количеством территорий. Так считает немецкий военный эксперт Карло Масала.

"С моей точки зрения, если не будет решён вопрос с боеприпасами, а также вопрос ротации, то в ближайшем будущем украинцы будут вынуждены покинуть города, которые они до сих пор хорошо защищали", — цитирует его ZDF.

По мнению Масалы, не улучшит ситуацию и приход к власти в США Дональда Трампа: в этом случае Европе придётся в одиночку помогать Киеву. Однако он подчеркнул, что европейские страны ряд ли смогут взвалить на себя такую ношу.