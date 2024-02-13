Киевский режим не имеет ни единого шанса одержать верх в конфликте с Россией на поле боя. Повлиять на исход противостояния не сможет даже многомиллиардная помощь Запада, уверен экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

По словам американского журналиста, дальнейшее спонсирование Украины обернётся не только новыми жертвами среди бойцов ВСУ, но и деградацией экономик союзников Киева.

"Украина не сможет выиграть войну против России. Украинские военные даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов не смогут оттеснить российских военных из районов Восточной Украины", — поделился ведущий в беседе с сенатором Джей Ди Вэнсом.