В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники

У украинской армии на вооружении не осталось бронетехники. Об этом сообщила руководитель объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.

"Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою", — прокомментировала она оснащённость войск на видео, размещённом в телеграм-канале "Мы Украина".