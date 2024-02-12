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12 февраля, 20:38

В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники

Представитель ВСУ Гуменюк: У украинской армии не осталось бронетехники

У украинской армии на вооружении не осталось бронетехники. Об этом сообщила руководитель объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.

"Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою", — прокомментировала она оснащённость войск на видео, размещённом в телеграм-канале "Мы Украина".

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А ранее стало известно, что ВСУ отправили на ремонт в США подбитые русскими РСЗО HIMARS. В Сеть слили кадры их прибытия.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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