В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники
Представитель ВСУ Гуменюк: У украинской армии не осталось бронетехники
У украинской армии на вооружении не осталось бронетехники. Об этом сообщила руководитель объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.
"Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою", — прокомментировала она оснащённость войск на видео, размещённом в телеграм-канале "Мы Украина".
А ранее стало известно, что ВСУ отправили на ремонт в США подбитые русскими РСЗО HIMARS. В Сеть слили кадры их прибытия.
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