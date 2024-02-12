Киев собирается задействовать в боях у Авдеевки в ДНР одно из своих наиболее подготовленных подразделений — третью штурмовую бригаду Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая была сформирована из подразделения нацполка "Азов"*. О переброске "элиты" пишет Forbes.

По сведениям издания, военное руководство Украины сильно рискует, продолжая сражения на этом участке фронта. Тем не менее ВСУ не отступают и продолжают пытаться усилить свои позиции в ДНР. У газеты есть причины полагать, что Киев с помощью одной из лучших бригад решил укрепить Авдеевку, в которой ВС РФ сосредоточили серьёзные усилия в рамках зимнего наступления.

Украинские военные постепенно сдают позиции в этом укрепрайоне, и это могло вынудить третью штурмовую бригаду ВСУ прервать обучение и прибыть в зону активных боевых действий. Впрочем, пишет Forbes, украинские войска вскоре могут исчерпать свои боеприпасы, а после этого количество и качество переброшенных в Авдеевку подразделений утратят важность и упорная защита этого участка обернётся печальными для ВСУ последствиями.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов согласился с тем, что боевой дух украинской армии падает из-за сложнейшей ситуации на фронте. Он отметил, что ситуация будет становиться только хуже, если Запад не даст больше оружия, а любое промедление усугубит положение дел.