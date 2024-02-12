Залужный предстал в форме ВСУ с бронежилетом посреди поля на первом фото после увольнения
Залужный опубликовал первое фото после увольнения с поста главкома ВСУ
Валерий Залужный с женой Еленой. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужний
Бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал первое фото после увольнения с этой должности. Он предстал в военной форме с бронежилетом на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
В кадре экс-главком ВСУ обнимает жену Елену, которая также облачена в военную форму и защищена бронежилетом. Чета счастливо улыбается посреди поля. Где снят снимок, Залужный раскрывать не стал.
Напомним, вечером 8 февраля стало известно, что Владимир Зеленский уволил Залужного без нового назначения, поблагодарив "за два года защиты" страны. Он получил звание Героя Украины после того, как покинул свой пост. Новым главкомом ВСУ стал экс-командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Он родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег, а отец является российским военным пенсионером. Брат Сырского рассказал, что тот давно не общается с родными.