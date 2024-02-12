Залужный предстал в форме ВСУ с бронежилетом посреди поля на первом фото после увольнения

Бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал первое фото после увольнения с этой должности. Он предстал в военной форме с бронежилетом на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).