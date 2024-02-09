Уволенному Залужному вручили "утешительный приз" - звание героя Украины

Валерию Залужному, который накануне лишился поста главнокомандующего ВСУ, присвоено звание Героя Украины. Соответствующий указ Владимира Зелеснкого был подписан ещё вчера, а опубликован сегодня, 9 февраля.

Ещё один новоявленный Герой Украины — глава ГУР Кирилл Буданов*. Его Зеленский не увольнял, зато кандидатура Буданова* обсуждалась в числе вероятных преемников Залужного на посту главкома ВСУ.