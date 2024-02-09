Уволенному Залужному вручили "утешительный приз" - звание героя Украины
Зеленский присвоил звание Героев Украины Залужному и Буданову*
Валерию Залужному, который накануне лишился поста главнокомандующего ВСУ, присвоено звание Героя Украины. Соответствующий указ Владимира Зелеснкого был подписан ещё вчера, а опубликован сегодня, 9 февраля.
Ещё один новоявленный Герой Украины — глава ГУР Кирилл Буданов*. Его Зеленский не увольнял, зато кандидатура Буданова* обсуждалась в числе вероятных преемников Залужного на посту главкома ВСУ.
Как уже сообщал Life.ru, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского . Ранее этот пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны. Новый главком ВСУ родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег, а отец является российским военным пенсионером. Брат Сырского ранее рассказал, что тот давно не общается с родными.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
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