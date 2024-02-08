Живущий в России брат нового главкома ВСУ Сырского давно не общается с родственником
Живущий во Владимире брат нового главкома ВСУ заявил, что не общается с Сырским
Владимир Зеленский и Александр Сырский. Обложка © president.gov.ua
У нового главкома ВСУ Александра Сырского в России есть брат Олег. Живущий во Владимире мужчина рассказал, что давно не общается со своим украинским родственником.
"Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал [на Украину]. Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает её, у него там семья", — отметил он в беседе с ТАСС.
Александр Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. С августа 2019-го был командиром Сухопутных войск Вооружённых сил Украины.
Как сообщал Life.ru, 8 февраля Владимир Зеленский заявил, что назначил Сырского новым главкомом ВСУ. Ранее этот пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны. После этого украинские СМИ распространили сообщения об отставке главкома ВСУ, притом что слово "отставка" не фигурировало ни в заявлении Зеленского, ни в заявлении самого Залужного. Позже министр обороны Незалежной Рустем Умеров всё-таки подтвердил увольнение главкома.