Живущий в России брат нового главкома ВСУ Сырского давно не общается с родственником

"Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал [на Украину]. Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает её, у него там семья", — отметил он в беседе с ТАСС.