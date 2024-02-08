"Молчать не будут": Украинский генерал предупредил о тяжёлых последствиях отставки Залужного

Украинское общество не будет молчать после решения Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".

"Залужный молчать не будет, как и огромное количество сознательных украинцев, потому что они понимают, что проблема не в Залужном, а в политическом руководстве Украины", — отметил он.