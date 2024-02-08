"Молчать не будут": Украинский генерал предупредил о тяжёлых последствиях отставки Залужного
Отставной генерал ВСУ Кривонос: Украинцы не будут молчать после ухода Залужного
Украинское общество не будет молчать после решения Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Залужный молчать не будет, как и огромное количество сознательных украинцев, потому что они понимают, что проблема не в Залужном, а в политическом руководстве Украины", — отметил он.
Кривонос подчеркнул, что "категорично" призывает Зеленского остановиться и не разрушать нынешнюю систему. По его мнению, увольнение Залужного резко дестабилизирует ситуацию не только в обществе, но и в украинской армии.
Как сообщал Life.ru, вечером 8 февраля Владимир Зеленский встретился с Залужным и поблагодарил его "за два года защиты" страны. После этого украинские СМИ распространили сообщения об отставке главкома ВСУ, при том что слово "отставка" не фигурирует ни в заявлении Зеленского, ни в заявлении самого Залужного. Позже министр обороны Незалежной Рустем Умеров всё-таки подтвердил увольнение главкома. Новым главнокомандующим назначен уроженец Владимирской области, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
Слухи об увольнении Залужного мусолились в украинском обществе всё последнее время. В конце января об этом даже сообщил бывший депутат Рады, однако тогда информация не подтвердилась. Впоследствии в эфире итальянского канала Зеленский всё же признался, что размышляет о замене людей на руководящих постах. При этом СМИ узнали, что на повестке дня у Зеленского стоит не только увольнение главкома ВСУ, но и отставка начальника украинского Генштаба.
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