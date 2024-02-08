В офисе Зеленского назвали четыре причины отставки Залужного
Подоляк: Отставка Залужного связана с необходимостью пересмотреть тактику
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк перечислил четыре причины увольнения Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. По его словам, таким образом Киев хочет пересмотреть тактику.
"Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объёме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, которые позволят удержать и развить инициативу", — написал Подоляк в своём телеграм-канале.
В качестве четвёртой причины он назвал необходимость запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии.
Напомним, вечером 8 февраля стало известно, что Владимир Зеленский встретился с Залужным и поблагодарил его "за два года защиты" страны. После этого украинские СМИ распространили сообщения об отставке главкома ВСУ, при том что слово "отставка" не фигурирует ни в заявлении Зеленского, ни в заявлении самого Залужного. Позже министр обороны Незалежной Рустем Умеров всё-таки подтвердил увольнение главкома. Новым главнокомандующим назначен уроженец Владимирской области, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
Слухи об увольнении Залужного циркулировали в украинском обществе всё последнее время. В конце января об этом даже сообщил бывший депутат Рады, однако тогда информация не подтвердилась. Впоследствии в эфире итальянского канала Зеленский всё же признался, что размышляет о замене людей на руководящих постах. При этом СМИ узнали, что на повестке дня у Зеленского стоит не только увольнение главкома ВСУ, но и отставка начальника украинского Генштаба.