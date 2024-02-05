Зеленский признался, что размышляет о замене Залужного

Владимир Зеленский признался, что размышляет не только о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и других людей на руководящих постах. Об этом политик заявил в эфире итальянского канала Rai 1.

"Это вопрос, касающийся людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходимы перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере", — сказал Зеленский, подтвердив информацию, что размышляет над заменой Залужного.