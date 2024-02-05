Зеленский признался, что размышляет о замене Залужного
Владимир Зеленский признался, что размышляет не только о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и других людей на руководящих постах. Об этом политик заявил в эфире итальянского канала Rai 1.
"Это вопрос, касающийся людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходимы перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере", — сказал Зеленский, подтвердив информацию, что размышляет над заменой Залужного.
Он также добавил, что этот вопрос касается всей управленческой группы, "которая ведёт машину страны".
Напомним, слухи о том, что Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, стали распространяться с 29 января, но в тот же день в офисе Зеленского опровергли эти сообщения. Западные СМИ раскрыли, что эту должность предлагали главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, однако они отказались. По мнению сербских журналистов, именно Залужный может стать козлом отпущения из-за крушения российского Ил-76 с украинскими военнопленными.
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