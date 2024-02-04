В США заявили, что увольнение Залужного "не их дело"

"Мы чётко дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Мы прямо заявили об этом украинской стороне. Это не тот вопрос, в котором власти США должны принимать то или иное решение. Поэтому мы не вмешиваемся в эти кадровые решения. Это суверенное право Украины и Владимира Зеленского", — сказал чиновник в эфире телеканала CBS.