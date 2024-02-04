В США заявили, что увольнение Залужного "не их дело"
Салливан: США не вмешиваются в ситуацию с возможным увольнением Залужного
США не станут вмешиваться в возможное решение властей Украины об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что Вашингтон считает кадровые решения делом украинских властей.
"Мы чётко дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Мы прямо заявили об этом украинской стороне. Это не тот вопрос, в котором власти США должны принимать то или иное решение. Поэтому мы не вмешиваемся в эти кадровые решения. Это суверенное право Украины и Владимира Зеленского", — сказал чиновник в эфире телеканала CBS.
При этом политик не стал отвечать на вопрос телеведущей Маргарет Бреннан о том, как возможное увольнение Залужного повлияет на ситуацию в зоне специальной военной операции.
Напомним, 29 января в СМИ начали распространяться слухи о том, что Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Однако в тот же день в офисе Зеленского опровергли эти сообщения. При этом западные журналисты утверждают, что должность главнокомандующего украинской армией была предложена главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, однако они отказались от предложения.
ТАСС / Zuma