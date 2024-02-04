"Удивительно": На Западе считают, что Зеленский не может найти замену Залужному

Владимир Зеленский не может найти генерала, который смог бы заменить Валерия Залужного на должности главкома ВСУ. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём ютуб-канале.

"Удивительно, что он не может найти генерала, готового занять место Залужного. Это говорит о полном непринятии военными руководства Зеленского", — сообщил Меркурис.

Он обратил внимание, что на данный момент ещё не была проведена перестановка в кадрах, что помешало Зеленскому в этом вопросе. По мнению эксперта, это указывает на раскол внутри Украины. Меркурис заявил, что дни Зеленского как президента сочтены, если он не может уволить Залужного.