Эксперт объяснил, стоит ли верить новости CNN о скором увольнении Залужного

Информация о скором увольнении Владимиром Зеленским главкома ВСУ Валерия Залужного стала известна общественности ещё до соответствующего сообщения телеканала CNN, заявил на радио "Комсомольская правда" военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, предполагаемые кандидатуры на место Залужного — главнокомандующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава ГУР Украины Кирилл Буданов — заявили, что им эта должность неинтересна. Вероятно, после этих заявлений CNN вновь подхватит эту тему, однако новости данного источника всегда стоит перепроверять, предупредил Леонков. Он обратил внимание на то, что тот, кто в итоге займёт позицию главкома ВСУ, будет затмевать фигуру Зеленского. А ведь именно из-за этого и начался его конфликт с Залужным.

Леонков назвал менее очевидную кандидатуру на этот пост — генерала Сергея Наева, строящего сейчас оборонительные рубежи. К тому же у Европы на Залужного и Буданова есть свои планы.

"Есть предположение, что такими специалистами не разбрасываются. Сейчас в Европе решается вопрос с украинскими беженцами, которые находятся в призывном возрасте, и вопрос комплектации армии Европы против придуманной ими же угрозы со стороны России. Если речь идёт об украинцах, привлекаемых для этой цели, то надо, чтобы ими руководили опытные военачальники. Здесь опыт Буданова и Залужного пригодится", — рассказал Леонков.

Он также высказался о весеннем наступлении ВСУ, заявив, что это невозможно, ведь у украинцев нехватка личного состава. Его будет достаточно для обороны, и то ненадолго.