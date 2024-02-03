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2 февраля, 23:09

Зеленский вместо увольнения Залужного заслушал его доклад по Авдеевке

Залужный доложил Зеленскому об особенно сложной ситуации в Авдеевке

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный на заседании Ставки доложил Владимиру Зеленскому о тяжёлой ситуации под Авдеевкой. Перед этим некоторые украинские СМИ утверждали, что на данном совещании главкома ВСУ должны были отправить в отставку.

"Ситуация на фронте. Все ключевые направления. Авдеевка — особенно сложно. Докладывали главком Залужный и командующие по направлениям", — написал Зеленский в телеграм-канале.

Помимо этого, во время заседания выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Стоит отметить, что именно его, по некоторым заявлениям, рассматривают в качестве нового главнокомандующего украинскими войсками.

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Напомним, слухи об увольнении Залужного начали распространяться 29 января. Впоследствии пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на фоне информации об отставке главкома заявил о том, что Зеленский не увольнял генерала. Позже стало известно о том, что Киев отчитался перед Белым домом о решении уволить главкома ВСУ, однако там заявили, что это "суверенный выбор" украинского президента.

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T.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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