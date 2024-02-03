Зеленский вместо увольнения Залужного заслушал его доклад по Авдеевке

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный на заседании Ставки доложил Владимиру Зеленскому о тяжёлой ситуации под Авдеевкой. Перед этим некоторые украинские СМИ утверждали, что на данном совещании главкома ВСУ должны были отправить в отставку.

"Ситуация на фронте. Все ключевые направления. Авдеевка — особенно сложно. Докладывали главком Залужный и командующие по направлениям", — написал Зеленский в телеграм-канале.