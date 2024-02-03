Киев отчитался перед Белым домом о решении Зеленского уволить Залужного
WP: Украинские власти уведомили Белый дом о решении Зеленского уволить Залужного
Киев проинформировал администрацию действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена по поводу решения Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Правительство Украины проинформировало Белый дом, что <...> Зеленский решил уволить Залужного", — говорится в публикации.
Журналисты сообщили, что американские чиновники "не поддержали и не возразили" против такого решения Зеленского. По данным издания, в офисе американского лидера считают, что подобные действия являются "суверенным выбором" украинского президента.
Напомним, слухи об увольнении Залужного начали распространяться 29 января. Впоследствии пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на фоне информации об отставке главкома заявил о том, что Зеленский не увольнял генерала. Некоторые зарубежные эксперты считают, что причиной возможного увольнения Залужного могли быть его тайные переговоры с Западом.
T.me / Главнокомандующий ВСУ