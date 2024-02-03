Киев отчитался перед Белым домом о решении Зеленского уволить Залужного

Киев проинформировал администрацию действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена по поводу решения Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

Журналисты сообщили, что американские чиновники "не поддержали и не возразили" против такого решения Зеленского. По данным издания, в офисе американского лидера считают, что подобные действия являются "суверенным выбором" украинского президента.