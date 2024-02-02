Политолог объяснил, почему Порошенко мечтает рассорить Зеленского и Залужного
Политолог Казаков: Порошенко выгоден конфликт между Зеленским и Залужным
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заинтересован в конфликте между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, поскольку жаждет реванша, то есть возвращения в большую политику. Таким мнением поделился политолог Александр Казаков. По его словам, информационный вброс о серьёзных разногласиях представителей киевского режима произошёл именно через "людей и каналы Порошенко".
"Он заинтересован в том, чтобы окончательно рассорить Зеленского и Залужного и вывести последнего с воинской службы. Это интерес Порошенко, потому что он хочет вернуться в политику", — сказал Казаков в беседе с "Царьградом".
В то же время, как отмечает политолог, Зеленский боится увольнять Залужного, поскольку в этом случае главком ВСУ лишь заработает политические очки, став жертвой режима. В связи с этим отставка украинского военачальника постоянно откладывается на неопределённый срок. Однако, по мнению Казакова, к этой теме общественность ещё непременно вернётся. Не исключено, что "каналы Порошенко" устроят новую атаку на Залужного.
Напомним, об увольнении Залужного на Украине активно заговорили в конце января. Однако в администрации Зеленского опровергают сообщения об отставке главкома ВСУ. При этом западные журналисты утверждают, что должность главнокомандующего украинской армией была предложена главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, однако они отказались от предложения.
ТАСС / AP / Piotr Molecki