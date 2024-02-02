Политолог объяснил, почему Порошенко мечтает рассорить Зеленского и Залужного

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заинтересован в конфликте между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, поскольку жаждет реванша, то есть возвращения в большую политику. Таким мнением поделился политолог Александр Казаков. По его словам, информационный вброс о серьёзных разногласиях представителей киевского режима произошёл именно через "людей и каналы Порошенко".

"Он заинтересован в том, чтобы окончательно рассорить Зеленского и Залужного и вывести последнего с воинской службы. Это интерес Порошенко, потому что он хочет вернуться в политику", — сказал Казаков в беседе с "Царьградом".