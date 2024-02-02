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2 февраля, 01:29

Херш раскрыл тайну Залужного, из-за которой от него хочет избавиться Зеленский

Журналист Херш: Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров

Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © t.me / Главнокомандующий ВСУ

Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © t.me / Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проводит тайные переговоры с Западом о перспективах прекращения огня, и именно по этой причине Владимир Зеленский так яростно хочет его увольнения. Таким мнением в колонке на онлайн-платформе Substack поделился американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По его словам, украинский военачальник с прошлой осени лично или через посредников участвовал в секретных переговорах с американскими и другими западными чиновниками. Предметом переговоров были условия мирного соглашения с Россией.

Журналист подчеркнул, что подобная ситуация в Киеве уже напугала некоторых американцев. Как заявил Херш, в Вашингтоне уже обсуждается стратегия окончания конфликта "с целью завершить военные действия и согласовать финансовый план для Украины". Также лауреат Пулитцеровской премии отметил, что на Западе знали о таких настроениях украинского главнокомандующего, а некоторые были даже согласны со сделанными ранее заявлениями Залужного о тупиковой ситуации на фронте.

"Некоторые в Пентагоне и разведывательном сообществе приветствовали оценку Залужного как начало неизбежного процесса к миру", — добавил он.

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Напомним, что слухи об увольнении Залужного начали распространяться 29 января. Впоследствии пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на фоне информации об отставке главкома заявил о том, что Зеленский не увольнял генерала.

Алексей Соловьёв
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