Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проводит тайные переговоры с Западом о перспективах прекращения огня, и именно по этой причине Владимир Зеленский так яростно хочет его увольнения. Таким мнением в колонке на онлайн-платформе Substack поделился американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По его словам, украинский военачальник с прошлой осени лично или через посредников участвовал в секретных переговорах с американскими и другими западными чиновниками. Предметом переговоров были условия мирного соглашения с Россией.

Журналист подчеркнул, что подобная ситуация в Киеве уже напугала некоторых американцев. Как заявил Херш, в Вашингтоне уже обсуждается стратегия окончания конфликта "с целью завершить военные действия и согласовать финансовый план для Украины". Также лауреат Пулитцеровской премии отметил, что на Западе знали о таких настроениях украинского главнокомандующего, а некоторые были даже согласны со сделанными ранее заявлениями Залужного о тупиковой ситуации на фронте.