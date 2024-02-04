Раскрыт кандидат Зеленского на роль козла отпущения за гибель 65 военнопленных в Ил-76
Politika: Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении российского Ил-76
Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA / Oleg Petrasyuk
Владимир Зеленский и его команда намерены обвинить главкома ВСУ Валерия Залужного в ударе по российскому военно-транспортному самолёту Ил-76 над Белгородской областью. Об этом говорится в материале сербского издания Politika.
"Они хотят возложить вину за трагическое недоразумение на главнокомандующего ВСУ, потребовав международного расследования катастрофы", — пишет издание.
Авторы считают, что Зеленский пытается уйти от ответственности за гибель военнопленных ВСУ. Именно по этой причине в украинском инфополе появилась новость о том, что лидер киевского режима попросил Залужного подать в отставку, — таким образом бывший комедиант пытается уйти из-под гнева украинского общества.
В Politika также полагают, что руководство Незалежной могло и не знать о том, что на борту находились пленные украинские военнослужащие. В таком случае Зеленский мог отдать приказ об ударе по самолёту, чтобы поднять боевой дух ВСУ. Если так, то вряд ли он получил желаемое.
Западные эксперты считают, что Зеленский не может найти генерала, который смог бы заменить Залужного на должности главкома ВСУ. Кадровые перестановки до сих пор не были проведены, что указывает на раскол внутри Украины. Меркурис заявил, что дни Зеленского как президента сочтены, если он не может уволить Залужного.