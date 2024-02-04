Владимир Зеленский и его команда намерены обвинить главкома ВСУ Валерия Залужного в ударе по российскому военно-транспортному самолёту Ил-76 над Белгородской областью. Об этом говорится в материале сербского издания Politika.

"Они хотят возложить вину за трагическое недоразумение на главнокомандующего ВСУ, потребовав международного расследования катастрофы", — пишет издание.

Авторы считают, что Зеленский пытается уйти от ответственности за гибель военнопленных ВСУ. Именно по этой причине в украинском инфополе появилась новость о том, что лидер киевского режима попросил Залужного подать в отставку, — таким образом бывший комедиант пытается уйти из-под гнева украинского общества.

В Politika также полагают, что руководство Незалежной могло и не знать о том, что на борту находились пленные украинские военнослужащие. В таком случае Зеленский мог отдать приказ об ударе по самолёту, чтобы поднять боевой дух ВСУ. Если так, то вряд ли он получил желаемое.