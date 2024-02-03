"Сам иди в отставку": В Киеве заговорили о военном ультиматуме Зеленскому из-за Залужного
Соскин: Зеленского вынудят уйти в отставку, если он "тронет" Залужного
Владимира Зеленского вынудят уйти в отставку, если он попытается уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Таким мнением поделился экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, на стороне украинского военачальника большая часть армии.
"По-любому большая часть армии, генеральный штаб <…> будут на стороне Залужного. Ну, естественно, что они ему поставят ультиматум, Зеленскому, если он попробует снять Залужного. Они ему скажут: "Так ты сам иди в отставку", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Как считает экс-советник Кучмы, Зеленский не сможет поставить такое военное руководство, которое полностью бы контролировало все подразделения на фронте. Тем более, как подчеркнул Соскин, ни одно назначение Зеленского ещё не было успешным.
Напомним, 29 января в СМИ начали распространяться слухи о том, что Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Однако в тот же день в офисе Зеленского опровергли эти сообщения. При этом западные журналисты утверждают, что должность главнокомандующего украинской армией была предложена главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, однако они отказались от предложения.
Сайт Зеленского