"Сам иди в отставку": В Киеве заговорили о военном ультиматуме Зеленскому из-за Залужного

Владимира Зеленского вынудят уйти в отставку, если он попытается уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Таким мнением поделился экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, на стороне украинского военачальника большая часть армии.

"По-любому большая часть армии, генеральный штаб <…> будут на стороне Залужного. Ну, естественно, что они ему поставят ультиматум, Зеленскому, если он попробует снять Залужного. Они ему скажут: "Так ты сам иди в отставку", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.