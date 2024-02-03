Назван возможный преемник Залужного, через которого Штаты будут управлять Украиной

Возможным преемником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может стать министр обороны Украины Рустем Умеров, заявил политический эксперт, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, его на эту должность могут продвигать США.

"Штаты могут предложить Умерова на должность главкома. Его кандидатуру также поддержит и турецкая сторона. Через Умерова США будут рулить процессом", — сказал собеседник РИА "Новости".

Смирнов отметил, что Умерову также будет проще подписывать капитуляцию, так как у него "нет этнической привязки" к Незалежной. Кроме того, указал эксперт, именно через нынешнего главу оборонного ведомства украинская переговорная группа в Стамбуле предлагала заморозить вопрос статуса Крыма на 25 лет.