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5 февраля, 10:50

СМИ узнали, кого Зеленский хочет уволить вместе с Залужным

"Украинская правда": Зеленский хочет уволить начальника Генштаба ВСУ Шапталу

Главком ВСУ Валерий Залужный и начальник украинского Генштаба Сергей Шаптала. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужний

Главком ВСУ Валерий Залужный и начальник украинского Генштаба Сергей Шаптала. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужний

На повестке дня у Владимира Зеленского стоит не только возможное увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного, но и начальника украинского Генштаба Сергея Шапталы. Об этом узнала "Украинская правда". По данным источников издания, их отставка может произойти уже на этой неделе.

"Президент Владимир Зеленский размышляет о том, чтобы заменить не только главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного, но и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу", — говорится в сообщении.

К слову, сегодня Залужный в соцсетях поздравил Шапталу с днём рождения такими строками: "Нам ещё будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно... Мы верим в лучшее. Мы уже это заслужили".

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Напомним, слухи о том, что Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, стали распространяться с 29 января, но в тот же день в офисе Зеленского опровергли эти сообщения. Западные СМИ раскрыли, что эту должность предлагали главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, однако они отказались. Позже в эфире итальянского канала Зеленский всё же признался, что размышляет не только о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и других людей на руководящих постах.

Александра Вишнякова
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