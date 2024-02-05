СМИ узнали, кого Зеленский хочет уволить вместе с Залужным
"Украинская правда": Зеленский хочет уволить начальника Генштаба ВСУ Шапталу
Главком ВСУ Валерий Залужный и начальник украинского Генштаба Сергей Шаптала. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужний
На повестке дня у Владимира Зеленского стоит не только возможное увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного, но и начальника украинского Генштаба Сергея Шапталы. Об этом узнала "Украинская правда". По данным источников издания, их отставка может произойти уже на этой неделе.
"Президент Владимир Зеленский размышляет о том, чтобы заменить не только главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного, но и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу", — говорится в сообщении.
К слову, сегодня Залужный в соцсетях поздравил Шапталу с днём рождения такими строками: "Нам ещё будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно... Мы верим в лучшее. Мы уже это заслужили".
Напомним, слухи о том, что Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, стали распространяться с 29 января, но в тот же день в офисе Зеленского опровергли эти сообщения. Западные СМИ раскрыли, что эту должность предлагали главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, однако они отказались. Позже в эфире итальянского канала Зеленский всё же признался, что размышляет не только о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и других людей на руководящих постах.