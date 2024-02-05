СМИ узнали, кого Зеленский хочет уволить вместе с Залужным

На повестке дня у Владимира Зеленского стоит не только возможное увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного, но и начальника украинского Генштаба Сергея Шапталы. Об этом узнала "Украинская правда". По данным источников издания, их отставка может произойти уже на этой неделе.

"Президент Владимир Зеленский размышляет о том, чтобы заменить не только главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного, но и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу", — говорится в сообщении.