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3 февраля, 03:16

В Киеве назвали причину нового обострения конфликта между Зеленским и Залужным

"Известия": Конфликт Зеленского и Залужного обострился из-за закона о мобилизации

Предполагаемое обострение конфликта между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным могло произойти из-за проекта закона о мобилизации. Как передаёт газета "Известия" со ссылкой на свой источник в украинских политических кругах, Зеленский хотел, чтобы именно главком представил этот документ в Верховной раде.

По словам собеседника издания, Зеленский вызвал Залужного к себе и потребовал, чтобы тот представлял в парламенте этот законопроект, который имеет огромный антирейтинг и убивает популярность любой политической фигуры. Очевидно, что генерал отказался это делать, на что в ответ его "попросили" подать рапорт на увольнение. Но и увольняться по собственному главком тоже не захотел, после чего к временному компромиссу удалось прийти уже при посредничестве американской стороны.

"Решили, что закон в Раде представит министр обороны Умеров, а Залужный выступит содокладчиком, за это пока останется на своём посту", — сообщил источник.

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Напомним, что слухи об увольнении Залужного начали распространяться 29 января. Впоследствии пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на фоне информации об отставке главкома заявил о том, что Зеленский не увольнял генерала. Стоит отметить, что некоторые украинские СМИ предполагали, что отставка Залужного произойдёт накануне, 2 февраля, однако Зеленский лишь заслушал доклад высокопоставленного офицера о ситуации в Авдеевке.

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President.gov.ua

Алексей Соловьёв
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