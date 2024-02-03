В Киеве назвали причину нового обострения конфликта между Зеленским и Залужным

Предполагаемое обострение конфликта между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным могло произойти из-за проекта закона о мобилизации. Как передаёт газета "Известия" со ссылкой на свой источник в украинских политических кругах, Зеленский хотел, чтобы именно главком представил этот документ в Верховной раде.

По словам собеседника издания, Зеленский вызвал Залужного к себе и потребовал, чтобы тот представлял в парламенте этот законопроект, который имеет огромный антирейтинг и убивает популярность любой политической фигуры. Очевидно, что генерал отказался это делать, на что в ответ его "попросили" подать рапорт на увольнение. Но и увольняться по собственному главком тоже не захотел, после чего к временному компромиссу удалось прийти уже при посредничестве американской стороны.