В Минобороны Украины подтвердили отставку Залужного
Глава МО Украины Умеров подтвердил отставку Залужного с поста главкома ВСУ
Решение о смене руководства Вооружённых сил Украины (ВСУ) принято. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, поблагодарив главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за "все достижения".
"Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооружённых сил Украины. Искренне благодарен Валерию Фёдоровичу за все достижения и победы", — написал Умеров в соцсети.
Напомним, сегодня вечером стало известно, что Владимир Зеленский встретился с Залужным и поблагодарил его "за два года защиты" Украины. После этого украинские СМИ распространили сообщения об отставке главкома ВСУ, при том что слово "отставка" не фигурирует ни в заявлении Зеленского, ни в заявлении самого Залужного.
Генералу Валерию Залужному 50 лет. Пост главкома ВСУ он занимал с 2021 года, сменив на нём Руслана Хомчака. До этого Залужный командовал войсками оперативного командования "Север" в составе Сухопутных войск Украины.
Ранее Life.ru писал, что слухи о том, что Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, стали распространяться с 29 января, но в тот день в Киеве опровергли эти сообщения. Позже в эфире итальянского канала Зеленский всё же признался, что размышляет о замене людей на руководящих постах. СМИ узнали, что на повестке дня у Зеленского стоит не только увольнение главкома ВСУ, но и отставка начальника украинского Генштаба.
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