В Минобороны Украины подтвердили отставку Залужного

Решение о смене руководства Вооружённых сил Украины (ВСУ) принято. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, поблагодарив главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за "все достижения".

"Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооружённых сил Украины. Искренне благодарен Валерию Фёдоровичу за все достижения и победы", — написал Умеров в соцсети.

Напомним, сегодня вечером стало известно, что Владимир Зеленский встретился с Залужным и поблагодарил его "за два года защиты" Украины. После этого украинские СМИ распространили сообщения об отставке главкома ВСУ, при том что слово "отставка" не фигурирует ни в заявлении Зеленского, ни в заявлении самого Залужного.