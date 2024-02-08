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8 февраля, 17:00

Зеленский назначил новым главкомом ВСУ уроженца Владимирской области

Зеленский объявил, что новым главкомом вместо Залужного назначен Сырский

Александр Сырский. Обложка © Getty Images / Metin AktavЕ

Александр Сырский. Обложка © Getty Images / Metin AktavЕ

Новым главкомом Вооружёнными силами Украины назначен командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Об этом в своём вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

"Сегодня к руководству Вооружёнными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Работине или Авдеевке, и в Генеральном штабе и Ставке. <...> Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим ВСУ", — сказал Зеленский.

Также он вновь отметил, что предложил Залужному "быть и дальше вместе в команде украинского государства".

Сырскому 58 лет, он родился в деревне Новинки Владимирской области. В 1982–1986 годах учился в Высшем военном командном училище в Москве, а с 1993-го начал служить в шестой дивизии внутренних войск (сейчас Нацгвардия Украины) в городе Чугуеве Харьковской области. С 2019 года Сырский занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Стало известно, кому в руководстве ВСУ, кроме Залужного, светит отставка
Стало известно, кому в руководстве ВСУ, кроме Залужного, светит отставка

Вечером 8 февраля стало известно, что Зеленский встретился с Залужным и поблагодарил его "за два года защиты" Украины. После этого украинские СМИ распространили сообщения об увольнении главкома ВСУ. Позже в Минобороны Незалежной подтвердили отставку Залужного.

Напомним, слухи о том, что Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, стали распространяться с 29 января, но в тот день в Киеве опровергли эти сообщения. Впоследствии в эфире итальянского канала Зеленский всё же признался, что размышляет о замене людей на руководящих постах. При этом СМИ узнали, что на повестке дня у Зеленского стоит не только увольнение главкома ВСУ, но и отставка начальника украинского Генштаба.

Наталья Исакова
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