Зеленский назначил новым главкомом ВСУ уроженца Владимирской области
Зеленский объявил, что новым главкомом вместо Залужного назначен Сырский
Александр Сырский. Обложка © Getty Images / Metin AktavЕ
Новым главкомом Вооружёнными силами Украины назначен командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Об этом в своём вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.
"Сегодня к руководству Вооружёнными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Работине или Авдеевке, и в Генеральном штабе и Ставке. <...> Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим ВСУ", — сказал Зеленский.
Также он вновь отметил, что предложил Залужному "быть и дальше вместе в команде украинского государства".
Сырскому 58 лет, он родился в деревне Новинки Владимирской области. В 1982–1986 годах учился в Высшем военном командном училище в Москве, а с 1993-го начал служить в шестой дивизии внутренних войск (сейчас Нацгвардия Украины) в городе Чугуеве Харьковской области. С 2019 года Сырский занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ.
Вечером 8 февраля стало известно, что Зеленский встретился с Залужным и поблагодарил его "за два года защиты" Украины. После этого украинские СМИ распространили сообщения об увольнении главкома ВСУ. Позже в Минобороны Незалежной подтвердили отставку Залужного.
Напомним, слухи о том, что Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, стали распространяться с 29 января, но в тот день в Киеве опровергли эти сообщения. Впоследствии в эфире итальянского канала Зеленский всё же признался, что размышляет о замене людей на руководящих постах. При этом СМИ узнали, что на повестке дня у Зеленского стоит не только увольнение главкома ВСУ, но и отставка начальника украинского Генштаба.