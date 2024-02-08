Зеленский назначил новым главкомом ВСУ уроженца Владимирской области

Новым главкомом Вооружёнными силами Украины назначен командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Об этом в своём вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

"Сегодня к руководству Вооружёнными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Работине или Авдеевке, и в Генеральном штабе и Ставке. <...> Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим ВСУ", — сказал Зеленский.

Также он вновь отметил, что предложил Залужному "быть и дальше вместе в команде украинского государства".

Сырскому 58 лет, он родился в деревне Новинки Владимирской области. В 1982–1986 годах учился в Высшем военном командном училище в Москве, а с 1993-го начал служить в шестой дивизии внутренних войск (сейчас Нацгвардия Украины) в городе Чугуеве Харьковской области. С 2019 года Сырский занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ.