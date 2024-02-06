Стало известно, кому в руководстве ВСУ, кроме Залужного, светит отставка

Увольнение в ближайшее время грозит не только самому главкому ВСУ Валерию Залужному, но и всем его заместителям. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Таким образом, он предрёк отставку Евгению Мойсюку, Николаю Балану и Михаилу Забродскому.