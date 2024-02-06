Стало известно, кому в руководстве ВСУ, кроме Залужного, светит отставка
Украинский депутат Гончаренко: Вместе с Залужным уволят всех его заместителей
Увольнение в ближайшее время грозит не только самому главкому ВСУ Валерию Залужному, но и всем его заместителям. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Таким образом, он предрёк отставку Евгению Мойсюку, Николаю Балану и Михаилу Забродскому.
"Вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей", — написал в своём телеграм-канале парламентарий.
Напомним, что слухи об увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ появились с конца января и не утихают до сих пор. Официальный Киев в начале принялся отрицать любые подобные предположения, однако в эфире итальянского канала Зеленский всё же признался, что думает о замене людей на руководящих постах. По некоторым данным, Залужный якобы согласился стать послом в Британии и уйти в отставку. По другим, на него хотят повесить сдачу Авдеевки и ему грозит чуть ли не трибунал.