На Украине хотят обвинить Залужного в сдаче Авдеевки и уволить
Экс-депутат Рады Мосийчук: Киев тянет с отставкой Залужного до выгодного момента
Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko
Владимир Зеленский пока не увольняет главкома ВСУ Валерия Залужного, потому что дожидается удобного информационного повода, например оставления Авдеевки украинскими войсками. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
"Офис президента сознательно тянет с отставкой Залужного, со сменой силового руководства, частично политического руководства страны. <…> Потому что главная цель — Залужный и они хотят его уволить в выгодный информационный момент", — написал он в своём телеграм-канале.
Таким моментом, по мнению Мосийчука, может стать потеря Украиной Авдеевки или взятие города в окружение российскими войсками. Всё это позволит Зеленскому сказать в адрес Залужного: "Смотрите, он допустил, он виноват".
Напомним, слухи об увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ появились с 29 января. Но в Киеве отрицают подобные предположения. Однако в эфире итальянского канала Зеленский всё же признался, что думает о замене людей на руководящих постах. Так, на повестке дня у политика стоит не только увольнение главкома ВСУ, но и отставка начальника украинского Генштаба.