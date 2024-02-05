На Украине хотят обвинить Залужного в сдаче Авдеевки и уволить Экс-депутат Рады Мосийчук: Киев тянет с отставкой Залужного до выгодного момента 5 февраля, 17:14 Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko

Владимир Зеленский пока не увольняет главкома ВСУ Валерия Залужного, потому что дожидается удобного информационного повода, например оставления Авдеевки украинскими войсками. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

"Офис президента сознательно тянет с отставкой Залужного, со сменой силового руководства, частично политического руководства страны. <…> Потому что главная цель — Залужный и они хотят его уволить в выгодный информационный момент", — написал он в своём телеграм-канале.

Таким моментом, по мнению Мосийчука, может стать потеря Украиной Авдеевки или взятие города в окружение российскими войсками. Всё это позволит Зеленскому сказать в адрес Залужного: "Смотрите, он допустил, он виноват".

Авторы Татьяна Миссуми