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Депутат Рады заявил, что Залужный якобы согласился стать послом в Британии

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Депутат Рады заявил, что Залужный якобы согласился стать послом в Британии

5 февраля, 15:16
Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock

Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко утверждает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, об отставке которого ходят слухи уже неделю, якобы согласился уехать послом в Великобританию. По словам нардепа, отставку главкома можно ожидать около 8 февраля.

"По моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине", — заявил Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву.

Шевченко считает, что если Залужный станет послом, то как политика его больше не будет. Но вот если откажется и останется на Украине — сможет сделать хорошую карьеру.

Кличко встал на сторону Залужного
Кличко встал на сторону Залужного

Как сообщал Life.ru, слухи о том, что Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, стали распространяться с 29 января, но в тот же день в Киеве опровергли эти сообщения. Позже в эфире итальянского канала Зеленский всё же признался, что размышляет о замене людей на руководящих постах. СМИ узнали, что на повестке дня у Зеленского стоит не только увольнение главкома ВСУ, но и отставка начальника украинского Генштаба.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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