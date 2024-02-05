Депутат Рады заявил, что Залужный якобы согласился стать послом в Британии 5 февраля, 15:16 Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко утверждает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, об отставке которого ходят слухи уже неделю, якобы согласился уехать послом в Великобританию. По словам нардепа, отставку главкома можно ожидать около 8 февраля.

"По моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине", — заявил Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву.

Шевченко считает, что если Залужный станет послом, то как политика его больше не будет. Но вот если откажется и останется на Украине — сможет сделать хорошую карьеру.

Авторы Александра Вишнякова