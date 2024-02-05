Кличко встал на сторону Залужного
Мэр Киева Кличко выступил против отставки главкома ВСУ Залужного
Виталий Кличко и Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / Zuma, © Shutterstock
Мэр Киева Виталий Кличко, который не поддерживает политику Владимира Зеленского, выступил против ожидаемой отставки главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.
"К сожалению, настал момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власть поймёт всю серьёзность шагов, которые совершает сейчас, и всю полноту своей ответственности", — написал он в телеграм-канале.
Кличко призвал прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу и напомнил, что действия власти должны быть направлены на единение общества.
Как сообщал Life.ru, слухи о том, что Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, стали распространяться с 29 января, но в тот же день в офисе Зеленского опровергли эти сообщения. Позже в эфире итальянского канала Зеленский всё же признался, что размышляет о замене людей на руководящих постах.