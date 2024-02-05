Кличко встал на сторону Залужного

"К сожалению, настал момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власть поймёт всю серьёзность шагов, которые совершает сейчас, и всю полноту своей ответственности", — написал он в телеграм-канале.